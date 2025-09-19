Бизнес конференция събра в Бургас представители на бизнеса, държавната администрация и местната власт

© Над 180 участници се включиха в регионалната бизнес конференция "Икономическо партньорство и развитие на бизнеса в регион Бургас“, организирана от Лидер.БГ и Община Бургас. Конференцията предизвика огромен интерес от страна на бизнеса, държавната администрация, местната власт, предприемачи, инвеститори, експерти, представители на академичната общност.



"Град Бургас има привилегията да бъде на кръстопът - кръстопът на бизнес потоците, на бизнес идеи и се надявам всички компании, които са тук да намерят своя партньор. Ако тръгнете в посока Турция, излизайки от Бургас, по все още двулентовия път, от дясната страна ще видите, че се изгражда инфраструктура на една нова бъдеща индустриална зона, която е два пъти по-голяма от първата база. Първата фаза на индустриална зона вече е на 99,9% заета. Останаха само улиците, всичко останало е закупено. Това, което не е построено в момента се проектира. Бургас има крещяща нужда от нови индустриални терени и задачата на Общината е да осигури тези перспективи и бизнес възможности“, заяви при откриването на форума кметът на Бургас Димитър Николов.



Зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов подчерта, че ролята на регионалния бизнес става все по-ключова и бургаският бизнес е изключително активен в кандидатстването за финансиране по европрограми.



В своето обръщение той представи актуалните програми, от които може да се възползва бизнеса в България. Финансовият ресурс по тях е над 300 млн. лв., насочени към дигитализация, иновации и енергийна ефективност.



Той подчерта, че в момента има възможност за кандидатстване и по процедура за подобряване на енергийната ефективност в микро-, малки и средни фирми. Същата е с бюджет 126 млн. лв. А до Коледа ще бъдат обявени още няколко мерки. Подаването на документи по всички мерки е онлайн.



"Бъдете още по-активни. Кандидатствайте, възползвайте се от тези програми. Те ще подпомогнат развитието на вашите идеи“, призова Якимов присъстващите представители на бизнеса от региона.



Зам.-министърът благодари на кмета, под чийто патронаж се проведе регионалната бизнес конференция, че Бургас за преден път е домакин на бизнес събитие, което дава възможност за диалог, за търсене и намиране на решения“.



Сред официалните гости и говорители на конференцията бяха Толга Оркун – генерален консул на Република Турция, Мила Ненова - изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, Илияна Илиева – изпълнителен директор на Българо-румънската търговска камара, Петър Иванов - изпълнителен директор на Индустриален и логистичен парк – Бургас, Стефан Трифонов - съсобственик и управител на Електра Еъруейс ООД и Електра Транс Глобъл ООД и Георгица Илиева – технически секретар на Свободна безмитна зона - Бургас.