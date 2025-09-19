ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Бизнес конференция събра в Бургас представители на бизнеса, държавната администрация и местната власт
"Град Бургас има привилегията да бъде на кръстопът - кръстопът на бизнес потоците, на бизнес идеи и се надявам всички компании, които са тук да намерят своя партньор. Ако тръгнете в посока Турция, излизайки от Бургас, по все още двулентовия път, от дясната страна ще видите, че се изгражда инфраструктура на една нова бъдеща индустриална зона, която е два пъти по-голяма от първата база. Първата фаза на индустриална зона вече е на 99,9% заета. Останаха само улиците, всичко останало е закупено. Това, което не е построено в момента се проектира. Бургас има крещяща нужда от нови индустриални терени и задачата на Общината е да осигури тези перспективи и бизнес възможности“, заяви при откриването на форума кметът на Бургас Димитър Николов.
Зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов подчерта, че ролята на регионалния бизнес става все по-ключова и бургаският бизнес е изключително активен в кандидатстването за финансиране по европрограми.
В своето обръщение той представи актуалните програми, от които може да се възползва бизнеса в България. Финансовият ресурс по тях е над 300 млн. лв., насочени към дигитализация, иновации и енергийна ефективност.
Той подчерта, че в момента има възможност за кандидатстване и по процедура за подобряване на енергийната ефективност в микро-, малки и средни фирми. Същата е с бюджет 126 млн. лв. А до Коледа ще бъдат обявени още няколко мерки. Подаването на документи по всички мерки е онлайн.
"Бъдете още по-активни. Кандидатствайте, възползвайте се от тези програми. Те ще подпомогнат развитието на вашите идеи“, призова Якимов присъстващите представители на бизнеса от региона.
Зам.-министърът благодари на кмета, под чийто патронаж се проведе регионалната бизнес конференция, че Бургас за преден път е домакин на бизнес събитие, което дава възможност за диалог, за търсене и намиране на решения“.
Сред официалните гости и говорители на конференцията бяха Толга Оркун – генерален консул на Република Турция, Мила Ненова - изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, Илияна Илиева – изпълнителен директор на Българо-румънската търговска камара, Петър Иванов - изпълнителен директор на Индустриален и логистичен парк – Бургас, Стефан Трифонов - съсобственик и управител на Електра Еъруейс ООД и Електра Транс Глобъл ООД и Георгица Илиева – технически секретар на Свободна безмитна зона - Бургас.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Ето как Бургас ще отбележи 117 години от обявяването на Независим...
13:50 / 19.09.2025
Бургаските писатели напът да останат в своя дом още 10 години
13:46 / 19.09.2025
Бургас иска още два имота от държавата за новите паркоместа по бу...
12:15 / 19.09.2025
Бургас е част от световния Park(ing) Day
11:21 / 19.09.2025
360° камера позволява да наблюдаваме Атанасовското езеро в реално...
11:03 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета