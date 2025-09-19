Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Бизнес конференция събра в Бургас представители на бизнеса, държавната администрация и местната власт
Автор: Екип Burgas24.bg 14:55Коментари (0)96
©
Над 180 участници се включиха в регионалната бизнес конференция "Икономическо партньорство и развитие на бизнеса в регион Бургас“, организирана от Лидер.БГ и Община Бургас. Конференцията предизвика огромен интерес от страна на бизнеса, държавната администрация, местната власт, предприемачи, инвеститори, експерти, представители на академичната общност.

"Град Бургас има привилегията да бъде на кръстопът - кръстопът на бизнес потоците, на бизнес идеи и се надявам всички компании, които са тук да намерят своя партньор. Ако тръгнете в посока Турция, излизайки от Бургас, по все още двулентовия път, от дясната страна ще видите, че се изгражда инфраструктура на една нова бъдеща индустриална зона, която е два пъти по-голяма от първата база. Първата фаза на индустриална зона вече е на 99,9% заета. Останаха само улиците, всичко останало е закупено. Това, което не е построено в момента се проектира. Бургас има крещяща нужда от нови индустриални терени и задачата на Общината е да осигури тези перспективи и бизнес възможности“, заяви при откриването на форума кметът на Бургас Димитър Николов.

Зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов подчерта, че ролята на регионалния бизнес става все по-ключова и бургаският бизнес е изключително активен в кандидатстването за финансиране по европрограми.

В своето обръщение той представи актуалните програми, от които може да се възползва бизнеса в България. Финансовият ресурс по тях е над 300 млн. лв., насочени към дигитализация, иновации и енергийна ефективност.

Той подчерта, че в момента има възможност за кандидатстване и по процедура за подобряване на енергийната ефективност в микро-, малки и средни фирми. Същата е с бюджет 126 млн. лв. А до Коледа ще бъдат обявени още няколко мерки. Подаването на документи по всички мерки е онлайн.

"Бъдете още по-активни. Кандидатствайте, възползвайте се от тези програми. Те ще подпомогнат развитието на вашите идеи“, призова Якимов присъстващите представители на бизнеса от региона.

Зам.-министърът благодари на кмета, под чийто патронаж се проведе регионалната бизнес конференция, че Бургас за преден път е домакин на бизнес събитие, което дава възможност за диалог, за търсене и намиране на решения“.

Сред официалните гости и говорители на конференцията бяха Толга Оркун – генерален консул на Република Турция, Мила Ненова - изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, Илияна Илиева – изпълнителен директор на Българо-румънската търговска камара, Петър Иванов - изпълнителен директор на Индустриален и логистичен парк – Бургас, Стефан Трифонов - съсобственик и управител на Електра Еъруейс ООД и Електра Транс Глобъл ООД и Георгица Илиева – технически секретар на Свободна безмитна зона - Бургас.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Ето как Бургас ще отбележи 117 години от обявяването на Независим...
13:50 / 19.09.2025
Бургаските писатели напът да останат в своя дом още 10 години
13:46 / 19.09.2025
Бургас иска още два имота от държавата за новите паркоместа по бу...
12:15 / 19.09.2025
Бургас е част от световния Park(ing) Day
11:21 / 19.09.2025
360° камера позволява да наблюдаваме Атанасовското езеро в реално...
11:03 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
15:13 / 18.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Бюджет 2025
Колективната отбрана на Европа
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: