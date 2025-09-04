Благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишния Никола предстои в Бургас

© Благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишния Никола Димов ще се състои в Летния театър. Събитието е на първия учебен ден – 15 септември, от 19:00 часа.



Посещението е под формата на дарение, с минимална сума 10 лв. На входа ще бъдат поставени кутии, в които всеки посетител ще може да остави своята подкрепа.



В концерта ще участват Детски танцов ансамбъл "Звездички“, певиците Жаклин Костадинова и Александра Георгиева, танцьорите Ванеса Калчева и "Калиопе денс“.



Никола от Бургас е на 10 години и от раждането си се бори с рядко заболяване, което затруднява ходенето му. След две успешни операции в САЩ, днес той отново се нуждае от помощ – крачето му започва да се скъсява и предстои нова интервенция, за да може да продължи да се движи свободно.



Операцията е насрочена за декември, а след нея следва дълга рехабилитация. Необходимата сума е хил.



Всеки, който желае, може да дари чрез SMS на номер 17 777, като изпрати текст DMS NIKOLA или през дарителските бутони: ТУК!