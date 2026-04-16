За четвърта поредна година се проведе благотворителният футболен турнир за купа "Бъдеще за Банево".

В него се включиха 18 отбора, разпределени в три категории.

Освен отборните призове тази година имаше и два индивидуални за най-добър играч на турнира.

Събраната сума тази година е 1672 евро, а тя ще бъде дарена за реконструкция на детската площадка в квартала. С цел пълна прозрачност на събраните средства ще бъдат споделяни официални документи и снимки за използването на всяко едно евро.

При мъжете първо място извоюва отборът на Баневци, а второ - този на Долно Езерово.

За най-добър играч бе определен Христо Георгиев от Баневци.

При деца (IV-VI клас) първо място грабна отборът на ОУ "Христо Ботев" кв. "Ветрен". Втори останаха тези от ОУ "Иван Вазов" кв. "Банево". Най-добър играч стана Чанко Колев (ОУ "Христо Ботев" кв. "Ветрен").

При най-малките (I-III клас) отново първи бяха учениците от кв. "Банево", а втори - тези от кв. "Ветрен".