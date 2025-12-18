Благотворителна инициатива подкрепя 30 семейства в навечерието на Коледа
©
В рамките на събитието семействата ще получат хранителни пакети от кампанията "Благ❤️ДАРИМ на Бургас“, а децата ще бъдат зарадвани с ваучери за обувки, осигурени със средства от благотворителната инициатива "Елха на доброто“, организирана от Областна администрация Бургас.
Ваучерите на децата раздадоха Валентин Люцканов - главен секретар на Областна администрация и Мария Атанасова - директор на Центъра за обществена подкрепа – Бургас.
Инициативата е резултат от координирани усилия и устойчиво партньорство между институции, дарители и социални услуги и е насочена към осигуряване на реална подкрепа за семейства в уязвимо социално положение.
Освен конкретна материална помощ, събитието носи и силно послание за съпричастност, солидарност и грижа към децата и техните семейства в празничните дни.
Още по темата
/
Изкуствен интелект прогнозира, че ще ни отнеме десетилетия да се откажем от фойерверките по Нова година: "Четири лапи" стартира кампания още днес
17:20
Важно за шофьорите!
12:17
Още от категорията
/
"Музикален Коледен Бургас" на "Тройката" продължава с концерти на Yavi, Милица Гладнишка и P.I.F.
12.12
Благотворителна кампания на Мисис Бургас сбъдна мечтата на едно семейство — очакват дете след години борба
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.