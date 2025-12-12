Благотворителната инициатива "Нов живот“, организирана от Мисис Бургас 2024 Десислава Димитрова постигна резултат, който носи истинска човешка стойност — дари надежда и шанс за нов живот на семейство, борило се дълго с репродуктивни трудности.За Десислава това не беше просто съпътстваща инициатива към титлата ѝ — тя прие каузата като лична мисия. Мисия да даде сила там, където надеждата е започвала да се пропуква, и да бъде опора за семейства, за които мечтата за дете е най-дълбокият и болезнено пазен копнеж.На 1 юни 2024 г. под нейното ръководство и с подкрепата на партньорите кампанията подаде ръка на младо семейство, преминало през години на очакване и разочарования. След инициативата двойката опита три инвитро процедури с донорска яйцеклетка — опити, които не доведоха до успех, но не прекършиха желанието им да продължат.И точно когато надеждата започва да избледнява, се случи най-важното: "Сърчицето бие. Има живот. Очаква се дете в началото на август“. Тази радостна новина беше споделена от самата Деси в емоционална публикация във Facebook, с която зарадва цялата общност и даде гласност на постигнатия резултат от кампанията.Новината бе посрещната с огромна радост от организацията на "Мисис Бургас“, а за Деси това е "най-голямата чест и смисъл, които една кауза може да донесе“ — доказателство, че усилията, вложени в името на доброто, имат реални резултати и променят съдби.Техният общ принос превърна инициативата в символ на солидарност и доказателство, че когато една общност се обедини, чудесата се случват.Организаторите на "Мисис Бургас“ и самата Десислава изразяват своята дълбока благодарност към всички, които застанаха зад каузата. Защото в този случай не просто е помогнато — подарено е бъдеще.