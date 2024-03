Близо 200 деца от цялата страна ще премерят сили в Световния фестивал за роботика FIRST LEGO League в Бургас

© Близо 200 деца от 24 отбора от цялата страна ще премерят сили във второто издание на Световния фестивал за лего роботика FIRST LEGO League, което тази година ще се проведе на 20 април в Бургас. Събитието ще се състои в Бургаския свободен университет и включва изложбена част, в която ще участват школи, лаборатории и различни организации, които специализират в света на роботиката.



Фестивалът се организира от Център за творческо обучение в партньорство с Община Бургас, а Бургаски свободен университет ще посрещне всички участници, посетители и лего ентусиасти.



Най-вълнуващата част от фестивала са битките, които ще продължат през целия ден и ще могат да се гледат от всички желаещи. Вече няколко месеца учениците между 9 и 16 години, под ръководство на своите ментори, се готвят за състезанието.



Събитието е безплатно за всички посетители.



Темата на състезанието тази година е “Шедьовър" и е вдъхновена от света на изкуството. Учениците ще изследват, конструират и програмират докато измислят нови начини за създаване и разпространение на изкуство по целия свят.



FIRST LEGO League Challenge е игрова STEM програма, чрез която учениците на възраст между 9 и 16 години изграждат важни навици за учене и работа в екип, езикови и презентационни умения, умения за инженерно проектиране и кодиране, както и разширяват своя речник и разбиране за STEM понятия и концепции. Ключова цел на формата FIRST LEGO League e насърчаване на любопитството и интереса на децата и младежите към роботиката и ефективното прилагане на знанията и уменията, придобити по време на работата им с роботите в реалния живот.