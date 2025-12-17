Общинският съвет в Бургас прие План-сметката за сметопочистването на града за 2026 г., предаде репортер наОбщата сума за цялата дейност е близо 43 млн. лв., което е повишаване със 7.7% спрямо стойността за 2025 г., когато за това бяха дадени 39.8 млн. лв.Най-големите пера в План-сметката са три. Първото е по отношение на сметосъбиране, сметоизвозване и осигуряване на съдове за отпадъци - 11 769 488 лв. За поддържане на чистотата на места за обществено ползване са предвидени 13 424 034 лв., което е с 3.3% по-малко от парите вложени в това през изминаващата година. За проучване проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване мониторинг на депа или други съоръжения за третиране на отпадъци ще бъдат дадени 13.9 млн. лв.Малко над 3.8 млн. лв пък ще бъдат инвестирани в разходи за третиране и обезвреждане на отпадъци от други общини и външни клиенти.