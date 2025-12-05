Близо 550 бургаски ученици ще получат своите отличия в навечерието на Никулден
©
Вълнуващата тържествена церемония по връчване на наградите на Община Бургас - "Ученик на годината“ и "Студент на годината“, ще се проведе днес от 14.30 часа в зала "Атриум“ на Бургаския свободен университет в присъствието на ученици, преподаватели и родители.
По утвърдена вече традиция по време на церемонията ще бъдат отличени "Студент на годината“ и "Ученик на годината“, класирани в категориите "Изкуства“ /І-IV, V-VІІ и VІІІ-ХІІ кл./, "Математика и природни науки“ /I-IV, V-VII и VIII-XII кл./, "Хуманитарни науки“ /I-VII кл. и VІІІ-ХІІ кл./ и "Спорт“ /І-IV, V-VІІ и VІІІ-ХІІ кл./.
Наградата е част от общинската програма "Бургаски деца“, която има за цел да насърчава и подкрепя изявени ученици с постижения в областта на образованието, науката и изкуствата.
Още от категорията
/
Признание за близо 550 бургаски ученици с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и спорта
04.12
Бургаски съдия към гимназисти: Има наркотични вещества, които и след месец остават в организма
04.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Признание за близо 550 бургаски ученици с високи постижения в обр...
16:13 / 04.12.2025
Кметът на Бургас - заварчик? Да, случи се!
14:52 / 04.12.2025
Кметът на Бургас отправя специална покана към имениците за Никулд...
12:57 / 04.12.2025
Бургаски съдия към гимназисти: Има наркотични вещества, които и с...
11:46 / 04.12.2025
Спират водата в част от центъра на Бургас днес
10:06 / 04.12.2025
Нова площадка за безопасност на движението откриха в двора на наш...
09:56 / 04.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.