Блъснаха 90-годишна жена на пешеходна пътека в кв. "Сарафово"

© Малко преди 10:00 ч. вчера на кръстовището на улиците "Брацигово" и "Ангел Димитров" в бургаския квартал "Сарафово" лек автомобил "Дачия", с бургаска регистрация, управляван от 66-годишна бургазлийка при извършване на ляв завой отнема предимството и не пропуска преминаващата по пешеходната пътека 90-годишна бургазлийка., съобщиха от МВР.



В следствие на инцидента по-възрастната жена е с контузия на лявата ръка.



Тя е прегледана на място и освободена за домашно лечение.