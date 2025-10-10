Блъснаха дете на пешеходна пътека в "Сарафово"

© Вчера около 17:10 ч. на ул. "Ангел Димитров“ №51 А, до пекарна "Бургаска баница“ в бургаския квартал "Сарафово“, лек автомобил "Хонда“, управляван от 47-годишен бургазлия е отнел предимството и е блъснал пресичащото по пешеходната пътека 9-годишно момиче от кв. "Сарафово“.



Детето е получило контузия на главата и лявата лакътна става.