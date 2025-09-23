Блъснаха дете на велосипед в "Сарафово"

© В петък, около 18:10 ч. на кръстовището на улиците "Ангел Димитров“ и "Георги Казаков – Даскала“ в бургаския квартал "Сарафово“, лек автомобил "Опел Омега“, управляван от 53-годишен бургазлия, е блъснал 11-годишен велосипедист от "Сарафово“.



Момчето е получило охлузвания на левия глезен. То е прегледано в УМБАЛ - Бургас и е освободено за домашно лечение.