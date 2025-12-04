Богата спортна програма за Никулден в Бургас
©
Турнирът ще се проведе в 9 кръга по швейцарската система с време за игра по 25 мин. на човек за партия + 10 секунди на всеки ход и ще важи за международен рейтинг "Рапид“. Турнирът ще се проведе по следната програма:
06.12.2025 г. (събота): от 10:00ч до 10:40ч – записване за участие;
10:40ч -техническа конференция;
1-ви кръг: 11:00 ч.; 2-ри кръг: 12:30 ч.; 3-ти кръг: 14:30 ч.; 4-ти кръг: 16:00 ч.; 5-ти кръг: 17:30 ч.;
07.12.2025 г. (неделя): 6-ти кръг: 09:00 ч.; 7-ми кръг 10:30 ч.; 8-ми кръг – 12:00 ч.; 9-ти кръг – 13:30 ч.
Закриване и награждаване – 15:30ч
На 6 декември (събота) в спортна зала "Арена Бургас“ ще се проведе VII-ми Държавен турнир по спортна акробатика "Купа Черноморец“. Официалното откриване е от 11:00 ч., а официалното закриване е от 18:00 ч.
На 6 декември (събота) от 10:00 до 12:00 ч. в Плувен комплекс "Парк Арена ОЗК“ ще се проведе и Никулденски турнир по плуване за хора с увреждания. Негов организатор е Спортен клуб "Джавелин“.
В деня на празника на Бургас ще се проведе Турнир по американски футбол "Pirates Cup". Началото е от 09:00 ч. на игрищата на ВХТИ. Зрителите ще могат да се насладят на срещи с голяма доза адреналин. Атмосферата със сигурност ще бъде нажежена. Емоциите за състезатели и зрители ще са гарантирани.
Празничната спортна програма продължава и на 7 декември (неделя) с Турнир по ръгби за деца "Св. Николай Чудотворец“. Той ще се проведе на стадиона в кв. "Ветрен“ с начален час 10:00 ч. и е с благотворителна цел.
На 7 декември (неделя) ще се проведе и Детски турнир по художествена гимнастика "Никулден“ с организатор СКХГ "Черноморец“. В него ще вземат участие 10 клуба от цялата страна. Официалното откриване е от 14:00 ч., а награждаванията стартират в 16 ч.
Празничната спортна програма приключва с Плувен турнир "Купата на Бургас“, който ще се проведе в Плувен басейн "Парк Арена ОЗК“ на 13 декември (събота). Официалното откриване е от 09:30 ч., а официалното закриване е около 13:30 ч. В турнира се очаква да се включат над 370 участници.
Още по темата
/
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Още от категорията
/
В СУ "Свети Климент Охридски" в кв. "Рудник" вече има STEM център по математика и природни науки
01.12
Бургаски студенти превърнаха произведения на съвременни бургаски автори в емоционален поетично-театрален спектакъл
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Започна десетото юбилейно издание на "Елха на доброто" в Бургас
21:20 / 03.12.2025
БДУ връчи дипломи на повече от 700 абсолвенти
17:43 / 03.12.2025
Такава ще е гледката на Северния плаж в Бургас през зимата
16:19 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.