Бургас ще отбележи Никулден с богата спортна програма. Първото събитие започва в събота – 6 декември, и ще продължи до неделя. В зала "Амфибия“, хотел "Аква“, ще се проведе Открит международен шахматен турнир "КУПА БУРГАС – 2025“. Организатор е ШК "БУРГАС-64" с подкрепата на Община Бургас.Турнирът ще се проведе в 9 кръга по швейцарската система с време за игра по 25 мин. на човек за партия + 10 секунди на всеки ход и ще важи за международен рейтинг "Рапид“. Турнирът ще се проведе по следната програма:06.12.2025 г. (събота): от 10:00ч до 10:40ч – записване за участие;10:40ч -техническа конференция;1-ви кръг: 11:00 ч.; 2-ри кръг: 12:30 ч.; 3-ти кръг: 14:30 ч.; 4-ти кръг: 16:00 ч.; 5-ти кръг: 17:30 ч.;07.12.2025 г. (неделя): 6-ти кръг: 09:00 ч.; 7-ми кръг 10:30 ч.; 8-ми кръг – 12:00 ч.; 9-ти кръг – 13:30 ч.Закриване и награждаване – 15:30чНа 6 декември (събота) в спортна зала "Арена Бургас“ ще се проведе VII-ми Държавен турнир по спортна акробатика "Купа Черноморец“. Официалното откриване е от 11:00 ч., а официалното закриване е от 18:00 ч.На 6 декември (събота) от 10:00 до 12:00 ч. в Плувен комплекс "Парк Арена ОЗК“ ще се проведе и Никулденски турнир по плуване за хора с увреждания. Негов организатор е Спортен клуб "Джавелин“.В деня на празника на Бургас ще се проведе Турнир по американски футбол "Pirates Cup". Началото е от 09:00 ч. на игрищата на ВХТИ. Зрителите ще могат да се насладят на срещи с голяма доза адреналин. Атмосферата със сигурност ще бъде нажежена. Емоциите за състезатели и зрители ще са гарантирани.Празничната спортна програма продължава и на 7 декември (неделя) с Турнир по ръгби за деца "Св. Николай Чудотворец“. Той ще се проведе на стадиона в кв. "Ветрен“ с начален час 10:00 ч. и е с благотворителна цел.На 7 декември (неделя) ще се проведе и Детски турнир по художествена гимнастика "Никулден“ с организатор СКХГ "Черноморец“. В него ще вземат участие 10 клуба от цялата страна. Официалното откриване е от 14:00 ч., а награждаванията стартират в 16 ч.Празничната спортна програма приключва с Плувен турнир "Купата на Бургас“, който ще се проведе в Плувен басейн "Парк Арена ОЗК“ на 13 декември (събота). Официалното откриване е от 09:30 ч., а официалното закриване е около 13:30 ч. В турнира се очаква да се включат над 370 участници.