Бойко Борисов бе в Царево, а след това и в Приморско. Ето какво каза той вече в Бургас:
С парите от олигархията, които бяха предназначили по ПВУ за завод за батерии, ние направихме Индустриален парк в Бургас, който ще продължи с четирилентов път до Приморско и Царево. За тази 1 година извадихме държавата от блатото, в което беше потънала, вкарахме я в Шенген и Еврозоната. Толкова високо е вдигната летвата от ГЕРБ, че не знам другите партии какво ще говорят в предизборните си обиколки.
Политическата криза не я създаваме ние, а само предупреждаваме. 14 млрд.лв. за 1 година беше събрала НАП, заедно с Митниците повече в държавната хазна. Това на олигархията не ѝ харесваше, затова за “благодарност" бе остранен директорът на НАП. Тези 14 млрд. не са взети от нормалните граждани, а от контрабанда и измами. Данъчните служби явно страшно много “подпомагат" изборите да са прозрачни и чисти.
За 2 седмици оставка след оставка. Абсолютно провалени хора. Знаем кой е бащата - Румен Радев, майката коя е? Кой ги доведе тези хора, как ги проучиха, как ги нагласиха?!
В най-тежката международна обстановка с война в Украйна и Иран ние доказахме, че евроатлантизмът не е само на думи. Заставаме с името и партията си зад министър Запрянов. Носим пасивите, заедно с това правителство. Но в момента буквално се безчинства! В МВР вижте какво се случва.
Гълъб Донев ми е бил заместник-министър в социалната сфера и мога да му дам добра оценка на работата. Димитър Стоянов е бил на Консултативните съвети, които съм правил като премиер, заедно със Стефан Янев и винаги след това идваха в кабинета ми, за да говорим по теми, важни за държавата. Това съм видял до момента от “Прогресивна България". Първо трябва да видим тази коалиция какви листи има. От Демерджиев разбрахме, че Радев е ракета-носител. Досега беше пилот, сега вече е и космонавт. НДСВ беше конструирано по същия начин, а сега нямат един общински съветник.
