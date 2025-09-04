ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
От ОДМВР съобщиха, че поради движение с несъобразена скорост самостоятелно е катастрофирал, преобръщайки се в крайпътна канавка, лек автомобил "Хонда Сивик“, управляван от 36-годишен мъж от село Дъбник.
Мъжът е получил контузия на главата, със съмнения за счупени костици на черепа. Той е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас с опасност за живота.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Нови аварии спират водата на няколко места в Бургаско
10:57 / 04.09.2025
От днес Бургас отново е столица на рибата, виното и доброто настр...
09:52 / 04.09.2025
19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"
17:02 / 03.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
Бургас се готви за грандиозно начало на Фестивала на комедията и ...
15:23 / 03.09.2025
Поредната полицейска операция в Бургас!
15:12 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета