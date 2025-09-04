Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец

© Шофьор е с опасност за живота след инцидент, станал снощи около 22:14 ч. на пътя Каблешково – Изворище, в района на кръстовището към село Брястовец.



От ОДМВР съобщиха, че поради движение с несъобразена скорост самостоятелно е катастрофирал, преобръщайки се в крайпътна канавка, лек автомобил "Хонда Сивик“, управляван от 36-годишен мъж от село Дъбник.



Мъжът е получил контузия на главата, със съмнения за счупени костици на черепа. Той е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас с опасност за живота.