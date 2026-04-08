Вчера служители от отдел "Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас извършили личен обиск на двама братя от Бургас – на 35 и 37 години. У по-възрастния от тях са намерени и иззети около 14 грама суха зелена тревна маса - марихуана. При претърсване в дома му са открити и иззети около 130 грама марихуана, свивка от наркотика и везна.

Двамата братя са задържани за 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Първо районно управление – Бургас.