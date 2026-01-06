30-годишният Иван Стоянов спаси тази година Светия кръст в Бургас. Той бе най-бърз сред 50 мъже, които скочиха в морето до Моста, предаде репортер наИван се включва за първи път в ритуала за Йорданов ден. Той е брокер на недвижими имоти. Посвети спасяването на кръста на своето семейство, своето дете и на бременната си съпруга.Най-възрастният смелчага днес бе на 73 години, а най-младият е на 16.Честванията за Йордановден започнаха в 08:30 часа днес с празнична Света литургия в храм "Св. св. Кирил и Методий“, отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенски Митрополит Арсений и бургаското духовенство.