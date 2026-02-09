Бъдете внимателни! Силният снеговалеж на АМ "Тракия" продължава
"Платно няма, обилен снеговалеж", казват пътуващи между Чирпан и Стара Загора.
По-рано днес репортер на ФОКУС съобщи, че е започнал силен снеговалеж и край Вакарел.
Шофирайте внимателно!
