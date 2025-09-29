Българин и украинка се потрошиха с нерегистрирана тротинетка

© За пореден инцидент с тротинетка научи "Burgas24.bg".



В събота вечерта на ул. "Цар Симеон" №1 в Свети влас в посока бензиностанция "Влас ойл", поради движение с висока скорост и загуба на контрол, самостоятелно катастрофира, блъскайки се вдясно в бетонен бордюр, индивидуално електрическо превозно средство, без табела с регистрационен номер, управлявано от 34-годишен българин.



Негова спътничка била 38-годишна украинска гражданка. Жената със счупен преден зъб, съмнение за фрактура на носа и натъртвания, без опасност за живота. Тя е настанена за лечение в УМБАЛ - Бургас.



Водачът на индивидуалното превозно средство е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1.05 промила. Работата по случая продължава.