|Българин и украинка се потрошиха с нерегистрирана тротинетка
В събота вечерта на ул. "Цар Симеон" №1 в Свети влас в посока бензиностанция "Влас ойл", поради движение с висока скорост и загуба на контрол, самостоятелно катастрофира, блъскайки се вдясно в бетонен бордюр, индивидуално електрическо превозно средство, без табела с регистрационен номер, управлявано от 34-годишен българин.
Негова спътничка била 38-годишна украинска гражданка. Жената със счупен преден зъб, съмнение за фрактура на носа и натъртвания, без опасност за живота. Тя е настанена за лечение в УМБАЛ - Бургас.
Водачът на индивидуалното превозно средство е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1.05 промила. Работата по случая продължава.
