Българин, нападнал бившата си съпруга с чук в Германия, ще лежи в наш затвор
Бургаският апелативен съд потвърди решение, с което е призната и приета за изпълнение в Република България присъдата на Тихомир В., постановена от Областен съд в гр. Швайнфурт, Федерална Република Германия.
На 31 юли 2024 г. Тихомир В. нападнал бившата си съпруга на автобусна спирка извън гр. Швайнфурт, Германия. Мъжът се приближил до нея, въоръжен с шлосерски чук, крещял й, че ще я убие и ѝ нанесъл множество удари по главата, вследствие на които тя изгубила съзнание. След това я сложил в багажника на автомобила си и потеглил към града. Случаен свидетел подал сигнал в полицията и проследил автомобила, което позволило на органите на реда да задържат нападателя. Месец преди това, Тихомир В. е упражнявал натиск и отправял заплахи към бившата си съпруга във връзка със съдебни разходи, които отказвал да плати.
Съгласно законодателството на издаващата присъдата държава, престъпленията са описани като "опит за по-тежко квалифициран състав на умишлено убийство в съвкупност с тежка телесна повреда и изнудване, придружено с употреба на насилие или със застрашаване с непосредствено деяние, излагащо на опасност правно защитени права на жертвата и телесна повреда по неизбежност“.
Мъжът е признат за виновен в две престъпления за които в ФР Германия му е наложено едно общо наказание "лишаване от свобода“ за срок от 12 години и 6 месеца.
Посочените деяния са съответни на престъпления по българския наказателен закон - чл.116, ал.1, т.6, вр. чл.115, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл.214, ал.2, вр. чл.213, ал.3, т.1 от НК.
Съдът е определил първоначален "строг“ режим за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода“.
Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.
