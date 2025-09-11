ЗАРЕЖДАНЕ...
|Български фермерски пазар гостува на "Здравей, Здраве" в Бургас!
В него ще откриете богатство от продукти, създадени с внимание и любов: мед и пчелни продукти, месни и млечни деликатеси, билки, сиропи, конфитюри, био козметика, хумус и мус от боб, пъстри цветя и продукти от арония – всичко с грижа и качество, което заслужавате. С всяка покупка от пазара подкрепяте българските производители – хората, които с труд и отдаденост създават чиста и истинска храна.
Очакваме Ви на 13 и 14 септември, в Морската градина до Флора център – Бургас, за да се потопите в атмосферата на фермерската традиция, съчетана с духа на "Здравей Здраве“ – празник за тялото и душата!
Събитието се реализира с подкрепата на Държавен фонд "Земеделие".
