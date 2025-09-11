Български фермерски пазар гостува на "Здравей, Здраве" в Бургас!

© На 13 и 14 септември, в сърцето на Морската градина, точно до Флора център, Ви очаква едно истинско празненство на вкусовете и здравето. Български Фермерски пазар ще бъде част от фестивала "Здравей ,Здраве“ в град Бургас, за да Ви подари два дни, изпълнени с аромати, цветове и вкус като от едно време.



В него ще откриете богатство от продукти, създадени с внимание и любов: мед и пчелни продукти, месни и млечни деликатеси, билки, сиропи, конфитюри, био козметика, хумус и мус от боб, пъстри цветя и продукти от арония – всичко с грижа и качество, което заслужавате. С всяка покупка от пазара подкрепяте българските производители – хората, които с труд и отдаденост създават чиста и истинска храна.



Очакваме Ви на 13 и 14 септември, в Морската градина до Флора център – Бургас, за да се потопите в атмосферата на фермерската традиция, съчетана с духа на "Здравей Здраве“ – празник за тялото и душата!



Събитието се реализира с подкрепата на Държавен фонд "Земеделие".