Burgas Game Jam се завръща с ново предизвикателство

© След като пандемията сложи на пауза любимия хакатон на бургазлии Burgas Game Jam, той се завръща ударно през 2023 с ново издание. Събитието е част от глобалната мрежа Global Game Jam и ще се проведе в 3 последователни дни от 3-ти до 5-ти февруари в Експозиционен център "Флора“, любезно предоставен от Община Бургас. Записванията вече започнаха в официалния сайт https://gamejam.burgaslab.org/ .



Тази година има регистрирани рекордните 767 Global Game Jam локации по света в общо 110 страни. В България участват градовете Бургас, София, Пловдив, Велико Търново и Габрово.



Организаторите от бургаската IT компанията BurgasLab и този път са се постарали да осигурят най-доброто преживяване както за всички участници, така и за посетителите. Макар и естеството на събитието да е хакатон, далеч не е нужно да си хакер, за да участваш. Чарът на Burgas Game Jam е, че в него могат да участват хора от всякакви възрасти и с всякакво образование или професия. Единственият важен критерий е да обичат гейминга във всякаква форма. Игрите, които всеки отбор може да направи, са разделени в 3 основни категории – компютърни, настолни и улични. А за да се създаде успешна игра, е нужен екип с различни умения като например художници, сценаристи, тестери. Отборите се сформират на място, така че и хора, които не са си намерили компания, могат да се включат в приключението.



Тази година за първи път всички на възраст 16-17 години ще могат да участват само с писмено съгласие от родител. За по-малките остава изискването родител или пълнолетен придружител да бъде с тях на място.



Както всяка година всички отбори по цял свят ще научат темата, по която ще правят игра, точно преди началото на хакатона. В Бургас това ще стане на 3 февруари, петък, в 17:00ч. След това ще се сформират отборите и ще имат 48 часа да направят своя собствена игра от концепцията до реализацията. Финалният час ще настъпи в 17:00ч. на 5 февруари. Най-нетърпеливите геймъри могат да се подготвят със специалните обучителни видеа, качени в YouTube канала на Global Game Jam. https://www.youtube.com/@GlobalGameJam/streams



Burgas Game Jam е образователна инициатива с цел колаборация между участниците и научаване на нови умения и знания. Въпреки това, за да запазят тръпката от участието и да подкрепят труда на отборите, организаторите са осигурили за всички участници подаръци, а най-добрата игра получава специална купа. Голямата награда ще се присъди от професионално жури. В него влизат Чавдар Жечев - един от специалистите от голямата IT фирма ScaleFocus, Елена Иванова, която е UI artist в компанията Playrix, създател на някои от мобилните игри в топ 10 в момента, както и Деян Иванов, основател на клуб за настолни игри "Аурора“, архитект и дизайнер. За всички участници ще има тениски, осигурени от IT фирмите ScaleFocus и Pliant, както и 3 безплатни посещения в клуб за настолни игри "Аурора“. Печатните материали са осигурени от книжарница "Стеди“. За храната на неуморните геймъри ще се погрижат от ресторант "Яв-ка“.



Тази година за пръв път в хакатона ще се включи училището по роботика Robopartans. За най-малките те ще представят своите весели образователни роботи, направени от LEGO в събота, 4 февруари, от 13:00ч. до 16:00ч. В неделя, на 5 февруари, децата ще могат дори да участват в работилниците им. За целта се изисква записване на телефон 088 807 3126, а повече информация можете да намерите във Facebook събитието. https://www.facebook.com/events/s/изложение-на-образователни-leg/1128652421137553/



Burgas Game Jam се случва за седми път. На последното издание през 2020г. участие взеха 43 човека и сътвориха 11 игри.