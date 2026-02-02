Сподели close
Силен снеговалеж се разрази малко след 8:30 ч. в Бургас днес, видя Burgas24.bg.

Само за броени минути зелените площи и улиците побеляха.

Към момента вятър няма, но градът бе обхванат от силна мъгла.

От кадри, изпратени на редакционната ни поща, се вижда един от големите булеварди в града - "Стефан Стамболов", но към момента по него не се вижда натрупване на снежна покривка.

Както ФОКУС вече съобщи, пътищата в Бургаско са проходими при зимни условия.