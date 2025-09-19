© виж галерията Бургас отново показва, че е град, отворен към иновативни и зелени инициативи, и винаги подкрепя идеи, които носят повече живот в градската среда. На 19 септември 2025 г., морският град за десета поредна година е част от глобалната инициатива Park(ing) Day, тази година под мотото "Паркирай въображение, а не коли".



Още от сутринта две паркоместа на ул. "Константин Фотинов" се превърнаха в зелено и творческо пространство. Денят започна с гимнастика за добро настроение и зареждане с енергия, последвана от интернационална закуска, приготвена от доброволци от Грузия, Турция и България. Атмосферата се изпълни с усмивки и емоции – участниците в инициативата играят домино, шах и туистър, рисуват, творят и обменят идеи за бъдещето на Бургас. Пространството привлече десетки бургазлии и гости на града, които споделиха общото усещане за общност и креативност.



Park(ing) Day е световно движение, което се провежда всяка година в стотици градове по света и насърчава преосмислянето на градските пространства, като ги връща на хората – за общуване, почивка и вдъхновение.



Събитието в Бургас се организира от Асоциация за стратегическо управление "Делфи", Фондация "Астика" и доброволци по програма "Европейски корпус за солидарност", с подкрепата на Община Бургас, ОП "Транспорт" и Сдружение "Младежка доброволческа мрежа".