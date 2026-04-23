Бургас е домакин на научна конференция, посветена на 75-та годишнина от създаването на специалността "Ландшафтна архитектура“ в България.

Форумът събра в КЦ "Морско казино“ ландшафтни архитекти, преподаватели от Лесотехническия университет, студенти и представители на бизнеса, съобщиха от Община Бургас.

"Бургас е един от най-успешно, бързо и иновативно развиващите се градове и общини в България. Градът значително се откроява в своето развитие. Нашият университет също си е поставил за цел да се развива ускорено през този мандат. Ето защо трябва, заедно с Община Бургас да търсим синергия в общото развитие, за да бъдем полезни не само на нас като институции, но и на обществото“, коментира ректорът на Лесотехническия университет доц. Христо Михайлов.

Той благодари и на кмета на Бургас Димитър Николов за усилията, които полага, за да бъде разкрит филиал на ЛТУ в града. В приветствието си кметът подчерта, че в Бургас и региона има много млади хора, които желаят да се развиват в това направление.

"Показателен е примерът, че специалността "Ландшафтна архитектура“ в нашата строителна гимназия е с най-висок интерес. Повече от 450 деца кандидатстват за 24 места. Това е тенденция, която расте в годините. Вече трета поредна година студентите на Лесотехническия университет провеждат практиката си при нас“, допълни Димитър Николов.

Той уточни, че до края на тази година две от сградите в новия кампус, предвидени за студентски общежития и жилища за преподаватели, ще бъдат завършени. "Напредваме с материалната база и се надяваме финалният етап да приключи бързо и новото ръководство на Министерството на образованието да прегърне идеята, за да се поздравим с новия филиал“.

Специалността "Ландшафтна архитектура“ е приемник на създадената през 1951 г. специалност "Зелено градско строителство“ към тогавашния Лесотехнически факултет на Селскостопанската академия.

В Бургас юбилеят ще бъде отбелязан с научната конференция "Ландшафната архитектура-носител на хармонията в променящия се свят“ и изложба на студентски проекти.