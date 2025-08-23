Бургас е домакин на важна среща

© Бургас ще бъде домакин на среща "Какво ни казва Европа днес?", съобщиха от Европейския информационен център Европа Директно - Бургас.



В рамките на срещата ще се проведе дискусия за постиженията и приоритетите на Европейския съюз (ЕС), влиянието му върху България и региона на Бургас, ролята на младите и гражданското общество, както и предизвикателствата и възможностите пред бъдещето на Европа.



Програмата включва проследяване в реално време на Речта за състоянието на Европейския съюз 2025 г. на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Организатори са Областен информационен център – Бургас, мрежите EURES и EEN, фокус-точката "Развитие на социалната икономика", представители на Агенцията по заетостта, Община Бургас, университети и неправителствени организации.



Събитието ще се проведе в Областния информационен център