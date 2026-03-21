Бургас е домакин на пътуващия музей "Восъчни фигури", който посреща посетители в Galleria Burgas от 20 март до 20 април.Експозицията представя десетки световни и български личности, пресъздадени в реални размери и с висока степен на детайлност."Ние сме варненски музей, който работи вече 10 години. Имаме много известни български личности, холивудски звезди, спортисти. Имаме и детски фигури – за всяка възрастова група има интересни експонати", заяви собственикът на музея Антония Атанасова.По думите ѝ всяка фигура се изработва ръчно от специализиран екип, като процесът отнема повече от шест месеца. "Всичко е в реален размер – използваме истински очни и зъбни протези, за да постигнем максимална достоверност", посочи тя.Сред фигурите посетителите могат да видят както световни знаменитости като Кристиано Роналдо и Робърт де Ниро, така и обичани български актьори. "Могат да видят Тодор Колев, Георги Калоянчев, Георги Парцалев, Велко Кънев и много други", допълни Атанасова.Експозицията включва и политически фигури, сред които Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски. "Това е интересна тема в света в момента", коментира собственикът. Идеите за нови фигури често идват от самите посетители."Всеки пита за своята любима личност и така решаваме кои фигури да създадем", обясни Атанасова. Началото на музея е поставено с исторически и ретро фигури, а по-късно колекцията се разширява с холивудски звезди и популярни съвременни личности.Изложбата дава възможност на посетителите да се снимат с любимите си знаменитости и да се доближат до тях чрез реалистични възстановки.