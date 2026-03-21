Бургас е домакин на пътуващия музей "Восъчни фигури"
©
Експозицията представя десетки световни и български личности, пресъздадени в реални размери и с висока степен на детайлност.
"Ние сме варненски музей, който работи вече 10 години. Имаме много известни български личности, холивудски звезди, спортисти. Имаме и детски фигури – за всяка възрастова група има интересни експонати“, заяви собственикът на музея Антония Атанасова.
По думите ѝ всяка фигура се изработва ръчно от специализиран екип, като процесът отнема повече от шест месеца. "Всичко е в реален размер – използваме истински очни и зъбни протези, за да постигнем максимална достоверност“, посочи тя.
Сред фигурите посетителите могат да видят както световни знаменитости като Кристиано Роналдо и Робърт де Ниро, така и обичани български актьори. "Могат да видят Тодор Колев, Георги Калоянчев, Георги Парцалев, Велко Кънев и много други“, допълни Атанасова.
Експозицията включва и политически фигури, сред които Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски. "Това е интересна тема в света в момента“, коментира собственикът. Идеите за нови фигури често идват от самите посетители.
"Всеки пита за своята любима личност и така решаваме кои фигури да създадем“, обясни Атанасова. Началото на музея е поставено с исторически и ретро фигури, а по-късно колекцията се разширява с холивудски звезди и популярни съвременни личности.
Изложбата дава възможност на посетителите да се снимат с любимите си знаменитости и да се доближат до тях чрез реалистични възстановки.
Атракция в Бургас: Музеят на восъчните фигури гостува в града, събира звезди от киното, спорта и политиката 2026
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.