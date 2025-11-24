Бургас е единствената българска община изпратила своите вело ангажименти в Бразилия чрез COP30 Bike Ride
Община Бургас чрез зам. кмета Манол Тодоров официално връчи на велосипедистите своите вело-ангажименти, защото в Бургас велосипедното придвижване се разглежда като важна част от решенията за намаляване на въглеродните емисии от транспорта и носи множество други ползи. Затова на местно ниво Общината се ангажира със следното:
· Разработване и поетапно прилагане на цялостен Генерален план, насочен към изграждане на добре свързана, функционална и достъпна велосипедна мрежа. Планът ще обхване както градската, така и междуградската велосипедна инфраструктура, с цел да осигури непрекъснатост, безопасност и удобство за колоездачите.
· Осигуряване и поддържане на сигурни, удобни и достъпни паркинги за велосипеди на ключови градски локации – включително при натоварени транспортни възли, търговски зони, образователни институции и жилищни райони.
· Организиране и подкрепа на редовни масови вело събития както в града, така и в околните населени места.
Светослав Митев от Бургаската велосипедна общност като един от участниците разказа за вело инициативата COP30 Bike Ride и българското участие, а Божил Кондев (международен експерт по въпросите на климата, енергията и устойчивото развитие) представи част от темите, които се дискутираха последните дни в Бразилия. Събитието завърши с прожекцията на филма "The COP29 Bike Ride“ / "Велопоходът към COP29“, който проследява международното велосипедно пътешествие от Париж, предизвикателствата пред екипа и успешното им пристигане в Баку, за да поставят велосипедното движение като алтернатива за решаване на климатичните проблеми в световен мащаб.
Събитието се организира от Българска фондация "Биоразнообразие“, в партньорство с COP Bike Ride и Бургаска велосипедна общност.
