Бургас е много близо от откриване на филиал на Лесотехническия университет
Откриването на филиала ще допринесе за развитието на регионалното образование, ще подобри достъпа до образование за студенти от Югоизточна България и сътрудничеството с местния бизнес.
Темата за необходимостта от разкриване на филиал на ЛТУ в Бургас бе повод и за среща в заседателната зала на Община Бургас със заинтересовани потребители на кадри и представители на обществени институции. На нея бе споделено мнението на потребителите на кадри и потенциалните кандидат студенти с представителите на експертната група на НАОА по акредитация на филиала.
Домакин на срещата бе кметът Димитър Николов, като на срещата присъстваха още областният управител Владимир Крумов, зам.-кметът по образование, здравеопазване и социални дейности Михаил Ненов, директорът на дирекция "Образование“ към Община Бургас Катя Мишева, зам.-ректорите на ЛТУ проф. Драгозова и доц. Христов, деканът на Факултет "Горско стопанство“ доц. Стоянов, както и доц. Рангелов и доц. Кузманова.
В срещата участие взеха представители на средни общообразователни и специализирани гимназии от Бургас и близките области, представители на браншови и стопански организации, държавни и общински структури от горското стопанство и горската промишленост.
Всички участващите изразиха безрезервна подкрепа за откриването на филиал на ЛТУ в Бургас и предоставяне на стипендии за студенти, както и необходимостта от създаване на образователна инфраструктура и образователни възможности за младите хора, с цел задържането им в община Бургас и утвърждаването на града като образователен и научен център.
