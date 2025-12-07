Бургас е на път да постави исторически рекорд по кръводаряване
За две години Центърът по "Трансфузионна хематология" отчита рекорден брой дарители. Но нуждаещите се от преливане също нарастат.
"Тази година ние, дори да постигнем цифрата 10 000, на практика, ще имаме много повече от 10 000 болни, които са чакали за кръв“, каза пред бТВ д-р Людмила Желязкова – трансфузионен хематолог в УМБАЛ Бургас.
Затова лекарите правят кампания за кръводаряване. Подкрепят я популярни личности. Една от тях е естрадната легенда Тони Димитрова.
"Никога не сме застраховани, че на нас няма да се случи. Затова си мисля, че сме длъжни да го направим“, споделя певицата.
Кръвният център, който успява да привлича все повече доброволци, напомня, че дори една банка кръв може да спаси живот.
