Бургас и Исландия обмениха културен опит

© В края на месец април очакваната прогноза за много студено време в Исландия никак не се оправдава. Вместо това – бургаско присъствие с нетипично топли дни в Рейкявик, музика, топли извори, прекрасни домакини и северно сияние.



Причината е посещението на културна делегация от Община Бургас в рамките на проект "Културата – движеща сила в укрепване на международните взаимоотношения и партньорства“, финансиран чрез Фонда за двустранни отношения на Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.



В делегацията взеха участие 4 експерта от културния отдел на Община Бургас и бургаските музиканти от група “Прегърнат облак", заедно с техния продуцент Петя Стойкова и младата хореографка Рая Чакърова. В рамките на 4-дневното гостуване групата посети над 10 културни пространства и организации в града, сред които: концертна и конферентна зала "Харпа“ (Harpa Hall), Reykjavik Music City (общинска агенция, която работи за утвърждаване на Рейкявик като музикален град), Hafnar haus (културен хъб-лабиринт, основан от неправителствена организация, посветен на разнородни изкуства в споделени пространства).



Талантливите музиканти от "Прегърнат облак“ взеха участие и с два незабравими концерта в програмата на културния фестивал BIG BANG в емблематичната концертна зала "Харпа“.



Представителите на Община Рейкявик, начело със зам.-кмета по култура г-жа Адда Руна, върнаха визитата, като се включиха в инициативи и посетиха редица емблематични бургаски места, както културни, така и природни, част от които: туристически комплекси "Ченгене скеле“ и "Акве Калиде“, Младежки културен център и Младежки международен център в к-с "Меден рудник“, НХА – филиал Бургас, наблюдателница на птици при Атанасовско езеро, Културен център "Морско казино“, Център за съвременно изкуство и библиотека и други. Срещнаха се и със зам.-кмета на Община Бургас, г-жа Диана Саватева, с която обмениха детайлна визия за развитието на културата в двата морски града на Исландия и България.



Сред многобройните ползи от културния обмен отчетливо се открояват следните визионерски фрази и акценти, от които



Община Бургас ще почерпи опит и вдъхновение за изпълнение на заложените културни политика по пътя към Европейска столица на културата 2032:



- “ART is our only hopе" (в превод: "Изкуството е единствената ни надежда“) – надпис във всяка зала и коридор на Reykjavik Art Museum-Hafnarhús – асиметрична индустриална сграда, изградена в бивш склад на старото пристанище;



- Community/Общност – една от най-често чуваните думи в Рейкявик. Изграждането на общност е приоритет за общината и всички културни организации в града. Развитието на музикалната сцена в Исландия е национална културна политика, а плуването е културно наследство и очаква своето акредитиране от ЮНЕСКО;



- Promote Iceland/ Промотирай Исландия – отново държавна политика на страната, която се изразява в мащабна подкрепа за представяне на исландското творчество зад граница;



- "В това място има Душа" – думи на зам.-кмета по култура на Рейкявик, г-жа Адда Руна, при посещението им в Младежки културен център - Бургас;



- "Културата е идентичност“ и "Културата е Бизнес“ – оказва се, че културата е също приятелство и общуване;



- “Collective memory to remember" (колективна памет, за да помним) – цитирано от разговорите на участниците.



Изпълнението на проекта е базова, стабилна основа, на която и двете страни изразиха готовност да стъпят уверено за едно вдъхновяващо бъдещо надграждане чрез развиване на културния потенциал на Рейкявик и Бургас в съвместно ползотворно сътрудничество.