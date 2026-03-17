Бургас има Стратегия за развитие на културата до 2035
©
Документът е изготвен след задълбочен анализ и широко обсъждане, проведено при принципи на откритост, прозрачност и съобразяване с различни мнения. В него са заложени основните приоритети, посоките за развитие на културния сектор и свързаните с него сфери, както и конкретни мерки за тяхното реализиране.
Една от ключовите характеристики на стратегията е нейната практическа приложимост, съчетана с амбицията да зададе дългосрочна визия за развитието на културата в Бургас. Документът вече получава подкрепа от културната общност в града.
Стратегията се разглежда и като важна стъпка в подготовката на Бургас за кандидатурата за Европейска столица на културата през 2032 година.
В процеса на изработването ѝ участие са взели експерти от екипа "Арт Диалог“, представители на културния сектор, както и общински съветници и граждани, включили се в обществените обсъждания.
Бургас е сред малкото общини в България, които имат своя стратегия за развитие на културата.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.