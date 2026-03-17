С пълно единодушие – 40 гласа "за“ от 40 присъстващи – Общинският съвет в Бургас прие проекта за Стратегия за развитие на културата за периода 2026–2035 година.Документът е изготвен след задълбочен анализ и широко обсъждане, проведено при принципи на откритост, прозрачност и съобразяване с различни мнения. В него са заложени основните приоритети, посоките за развитие на културния сектор и свързаните с него сфери, както и конкретни мерки за тяхното реализиране.Една от ключовите характеристики на стратегията е нейната практическа приложимост, съчетана с амбицията да зададе дългосрочна визия за развитието на културата в Бургас. Документът вече получава подкрепа от културната общност в града.Стратегията се разглежда и като важна стъпка в подготовката на Бургас за кандидатурата за Европейска столица на културата през 2032 година.В процеса на изработването ѝ участие са взели експерти от екипа "Арт Диалог“, представители на културния сектор, както и общински съветници и граждани, включили се в обществените обсъждания.Бургас е сред малкото общини в България, които имат своя стратегия за развитие на културата.