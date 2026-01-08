Бургас инвестира в образованието, социалните услуги и пътната безопасност
Те са в различни сфери като образование, спорт, инфраструктура. Броят проекти на Община Бургас е пет, а стойността им е близо 34 млн. евро.
Първият от тях е свързан с облагородяване и подобряване на средата в парка, намиращ се между рибарското пристанище и между централния вход за плажа на кв. "Сарафово". Ще бъдат изградени много зони за активности, ще бъде подновена зеленината, ще има нова алейна мрежа, а също така ще бъдат изградени площадки за игри и деца. Обществената поръчка е в ход като през януари трябва да бъдат отворени офертите на фирмите. Очакванията са до края на месец март или началото на април да се започнат ремонтните дейности, стига да не се стигне до обжалване и съдебна сага.
"Ясно е, че трябва да се работи в много кратки срокове, тъй като през 2027 г. изтича програмният период", подчерта зам.-кметът по регионално развитие инж. Чанка Коралска.
Друг проект, който бе представен е за изграждане на посетителски център с кула за наблюдение в парк "Езеро". Идейната концепция е уточнена, детайлите са изчистени, а предстои обявяване на обществена поръчка.
Пусната е вече и обществена поръчка за ремонт на сградата и двора на Немската езикова гимназия в Бургас.
Дадена бе информация и относно строителството на студентския кампус. Той се състои от шест сгради, като финансирането е от различни източници - както държавно, така и по европейски програми. Ключовият детайл, който бе подчертан бе, че договорите за строителство вече са подписани. В доста напреднал етап на строеж са сграда 1 и 2, които са предвидени като общежития са преподаватели и студенти. Започнало е изпълнението и на сграда 6.
Три пък са постройките, които се финансират по Проект "Изграждане на иновативен, високотехнологичен академичен център за интегриране на съвременни образователни и технологични инициативи, насърчаващи растежа на знанието и икономическия напредък".
- учебен център: сграда с площ от 7400 кв. м., която ще бъде използвана от университетите на територията на Бургас за учебни и практични занятия. Сградата ще включва конференти зали, учебни, лекционни и експозиционни зали, научни лаборатории и кабинети.
- обучителен център: сграда с площ от 1200 кв. м., включваща пространства за самостоятелна работа, зали за срещи и събития, както и център за база данни.
- спортен център: съоръжение с РЗП от 2160 кв. м., където ще има зали за волейбол и баскетбол, фитнес и лекоатлетическа писта.
Ще бъдат изградени и зарядни станции за автомобили и велосипеди. Студентският кампус трябва да бъде готов до 2028 г.
Проектът за социални дейности включва няколко дейности. Първата е относно изграждането на нов дом за стари хора в кв. "Ветрен", чието строителство вече е в ход. Втората е чрез обща инициатива на ДСП Бургас и ДКЦ 1 Бургас да бъде закупен мобилен кабинет, чрез който да се оказва социално-здравна подкрепа на възрастни хора. Предвидено е също така обновяване на медицинската апаратура и лечебната среда в УМБАЛ-Бургас, както и изграждане на писта за пожароприложен спорт в Спортен парк "Българово".
Отделен проект пък е насочен към транспортната свързаност на Бургас и отново включва няколко разновидни дейности.
Първата е за закупуване на два нови 18-метрови електробуса, което да направи така, че линия Б1 (най-дългата и натоварена в транспортната мрежа на Бургас б.а.) да стане първата изцяло "зелена" линия в България. В момента общинският превозвач "Бургасбус" разполага с 44 електробуса. Обществената поръчка за закупуването на електробусите също вече е в ход.
Втората мярка, която ще бъда изпълнена съвместно с държавната компания "Есо Charge" е за изграждане на бърза зарядна инфраструктура. Това е пилотен проект за страната, който ще бъде реализиран на две точки в Бургас - първата на бул. "Тодор Александров", а втората на ул. "Одрин", и двете на общински терени. Двете зарядни станции ще са с много висока мощност и ще могат да бъдат използвани както от автомобили, така и от автобусите на градския транспорт. Община Бургас и "Есо Charge" вече подготвят обществената поръчка, която трябва да бъде пусната до края на януари месец.
Третата мярка, която се предвижда по този проект е за изграждане на регионален център по пътна безопасност, отново пилотен проект за България. Той ще бъде реална учебна среда. Ще има сграда с интерактивни класни стаи и лекционни зали, оборудвани със симулатори. По втората част на проекта ще бъде изградена площадка по пътна безопасност, която ще бъде аналогична на реалната градска среда. Там ученици ще могат да провеждат обучения по пътна безопасност. Ще има пешеходни пътеки и симулации на училищни зони. Техническите условия за центъра по пътна безопасност вече са изготвени, стана ясно на пресконференцията. Третата част на проекта е относно изграждането на тренировъчен полигон, който ще позволява обучение на водачи в различни пътни условия.
Последният елемент от проекта е за подобряване на организацията на движение в града чрез поставяне на "умни" светофари. Според администрацията това ще подобри движението на градския транспорт и ще намали задръстванията.
Бе представен още проект за изграждане на нов логистичен парк, включващ многофункционална сграда и облагородяване на прилежащото зелено пространство. Ще има и свободна безмитна зона, която да бъде в помощ на бизнеса. Прилежащата към зоната инфраструктура ще бъде обновена.
Също така се предвижда изграждане на локално платно с прайулично паркиране по ул. "Крайезерна", както и ремонт на съществуващото такова. От дясно на локалното платно ще бъде изградена велоялея с улично осветление и дъждовна канализация.
Ще бъде изцяло ремонтирана и спортната зала "Бойчо Брънзов". Дейностите по проекта предвиждат всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, които ще доведат до съответствие на сградата с нормативните изисквания за ЕЕ и достигане на клас на енергопотребление "А“, както и предписаните мерки от техническия паспорт, с изпълнението на които ще се подобрят експлоатационните характеристики на сградата. Ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда до залите и всички помещения, в съответствие с нормативните изисквания. Едновременно с това ще бъде облагородено прилежащото пространство чрез подмяна на настилки, седалки, изграждане на паркинги и др. Ще бъде изградена зелена инфраструктура, на площ от 470 кв. м.
