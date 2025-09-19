Новини
Бургас иска още два имота от държавата за новите паркоместа по бул. "Мария Луиза"
Автор: Николай Парашкевов 12:15Коментари (0)52
Кметът на Бургас Димитър Николов е внесъл докладна записка до Общинския съвет в града, с която да се приеме решение за отправяне на искане до Министерския съвет за безвъзмездно прехвърляне в полза на Общината на два имота, видя "Фокус".

Терените са в района на бул. "Мария Луиза", където местната администрация се опитва да създаде условия за изграждане на около 200 паркоместа, което донякъде да облечки проблема с паркирането в ж.к. "Възраждане". Първият от тях е с площ от 222 кв. м. и към момента е предоставен за ползване на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура". Другият имот е с площ от 154 кв. м.

"Разглежданата територия е неблагоустроена, поради което посочените имоти са подходящи за обособяване на места за паркинги, оптимизиране на организацията за движение и/или временно перпендикулярно паркиране на МПС", аргументира се в докладната записка кметът Николов.

"Фокус" припомня, че с влязло в сила Решение №19-16/28.01.2025 г. на Общински съвет – Бургас е одобрен Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР)  на бул. "Мария Луиза“, гр. Бургас в участъка от ул. "Сливница“ до ул. "Сан Стефано“. В края на миналия месец, на последното заседание на Общинския съвет, пък бе решено да се даде съгласие за придобиване на други два имота в района, свързани с реализацията на проекта.








Още новини от Новини от Бургас:
Бургас е част от световния Park(ing) Day
11:21 / 19.09.2025
360° камера позволява да наблюдаваме Атанасовското езеро в реално...
11:03 / 19.09.2025
Затварят кръстовище в Бургас заради ВиК ремонт
10:25 / 19.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Атака на полицията в "Победа"! Има много арестувани!
09:20 / 19.09.2025
"Задържане под стража" за прокурорския син Маджаров, хванат с 50 ...
20:50 / 18.09.2025

Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
15:13 / 18.09.2025
