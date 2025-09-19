ЗАРЕЖДАНЕ...
Бургас иска още два имота от държавата за новите паркоместа по бул. "Мария Луиза"
Терените са в района на бул. "Мария Луиза", където местната администрация се опитва да създаде условия за изграждане на около 200 паркоместа, което донякъде да облечки проблема с паркирането в ж.к. "Възраждане". Първият от тях е с площ от 222 кв. м. и към момента е предоставен за ползване на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура". Другият имот е с площ от 154 кв. м.
"Разглежданата територия е неблагоустроена, поради което посочените имоти са подходящи за обособяване на места за паркинги, оптимизиране на организацията за движение и/или временно перпендикулярно паркиране на МПС", аргументира се в докладната записка кметът Николов.
"Фокус" припомня, че с влязло в сила Решение №19-16/28.01.2025 г. на Общински съвет – Бургас е одобрен Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) на бул. "Мария Луиза“, гр. Бургас в участъка от ул. "Сливница“ до ул. "Сан Стефано“. В края на миналия месец, на последното заседание на Общинския съвет, пък бе решено да се даде съгласие за придобиване на други два имота в района, свързани с реализацията на проекта.


