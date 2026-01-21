Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор.
Събитията се организират от "Правосъдие за всеки", "Студенти против мафията" и "Активни политики". В София ще се проведе и шествие до ВСС.
В призива към гражданите се посочва:
"Борислав Сарафов няма право да заема поста на главен прокурор и поне от половин година е узурпирал властта в Прокуратурата с безценната помощ на Прокурорската колегия на ВСС и решава кой да бъде обвинен и над кого да се опъне чадър.
Борислав Сарафов е един от главните герои на избирателно действащата прокуратура от над десет години и част от "Семейството" в Съдебната власт, така нареченото "тържище за бъдеще", стопанисвано от повелителя на "Осемте джуджета" - Петьо Петров - Еврото, издирван от Интерпол.
Важно е да бъдем много, да бъдем упорити и да бъдем настоятелни, за да започнем да освобождаваме правосъдието от лапите на мафията, като точно тази първа стъпка е най-важна, понеже пирамидата на Пеевски и сенчестата олигархия зад него ще започне да се разпада! Младите хора на България ще решат и тази задача, нека бъдем заедно!", пишат организаторите.
