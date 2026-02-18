Бургас кандидатства по проект "Красива България" за създаване на Център за социални и здравни услуги
Към момента Домашният социален патронаж в Бургас обслужва 3700 потребители – възрастни хора, деца и лица с увреждания. Значителна част от възрастните потребители са хора с деменция, като броят им прогресивно нараства. В отговор на тази тенденция през 2024 г. стартира социалната градина за възрастни хора "Грижовник“, която предоставя целодневна грижа за хора над 50 години с различна степен на деменция.
Натрупаният опит показва значително подобряване на физическото и менталното състояние на потребителите благодарение на активната работа на психолози, рехабилитатори и други специалисти. Създаването на нов Център ще надгради съществуващите услуги и ще осигури по-широк обхват и по-разнообразни дейности за възрастните хора.
За реализиране на проекта е идентифициран подземният етаж на сградата на Домашен социален патронаж, намираща се на ул. "Иван Богоров“ № 20 в Бургас. Пространството разполага с едно голямо и 14 по-малки помещения, както и със зони за санитарни възли и асансьор. Към момента то е конструктивно и функционално компрометирано и неизползваемо, тъй като не са извършвани ремонтни дейности в него от далечната 1998 г.
След извършване на необходимите строително-ремонтни работи новият център ще може да обслужва около 100 потребители дневно в рамките на работната седмица (от 08:00 до 17:00 часа). Предвижда се обособяване на медицински кабинет за скрининг и превенция на деменция, стаи за рехабилитация, ерготерапия, музикотерапия и арттерапия, бюти стая, зала за обучения и зала за мероприятия, както и осигуряване на достъпна среда чрез асансьор.
Съгласно условията на програма Проект "Красива България“, Община Бургас следва да осигури съфинансиране в размер до 52% от стойността, което ще бъде заложено в общинския бюджет.
Реализирането на проекта ще допринесе за значително подобряване на социалната инфраструктура в Бургас, за повишаване качеството на живот на възрастните хора и за подкрепа на техните семейства, като същевременно ще защити важен обществен интерес, свързан със здравето и достойнството на уязвимите групи.
