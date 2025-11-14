Община Бургас ще закупи още 10 автомата за платено паркиране, показа проверка наОбществената поръчка е на стойност 200 хил. лв. с ДДС.Така общият брой на подобни устройства в града ще достигне 65. Те ще приемат както левови, така и еврови монети. Новите автомати бъдат поставени до 6 месеца след сключване на договора за изпълнение.В документите към обществената поръчка за момента няма координати, които да показват къде ще бъдат поставени устройствата.Срокът за кандидатстване по обществената поръчка е 15 декември.