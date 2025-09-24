Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Бургас може да съфинансира изграждане на паметник на Кирил и Методий в Словакия
Автор: Николай Парашкевов 13:28Коментари (0)70
©
Община Бургас може да съфинансира изграждането на паметник на Св. Св. Кирил и Методий в двора на храм "Свети Кръст" в Братислава, Словакия, научи "Фокус".

Предложението е на кмета на града Димитър Николов, който е внесъл докладна записка до Общинския съвет, с която предлага от бюджета на Община Бургас да бъдат отпуснати 10 000 лв., които да подпомогнат изграждането на статуята.

Инициативата е на българската общност в един от най-старите квартали на словашката столица - Девин. Именно в едноименния замък светите братя са подготвяли своите книги и са превеждали богословски книги по време на своята Великоморавска мисия.

През юли председателят на "Съюз на българи за българи и приятели" Николай Панайотов е подписал споразумение с настоятеля на църквата "Свети Кръст" монсеньор Гаведа и кмета на Девин Яна Якубович, с което те се ангажират с деята за поставяне на паметника.

Към момента за изграждането му са представени оферти от трима скулптори за съответно 120 хил., 117 хил. и 180 хил. евро.

Гласуването за отпускане на съфинансирането ще бъде на 30 септември.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
УМБАЛ Бургас рестартира Отделението по гинекология
11:26 / 24.09.2025
Мотоциклетист катастрофира в Бургас
09:56 / 24.09.2025
Спипаха готвач на наркотици в "Меден рудник"
09:50 / 24.09.2025
Пожар пламна в къща в село Припек
09:31 / 24.09.2025
Тържествена церемония откри филиала на НАТФИЗ в Бургас
08:25 / 24.09.2025
Трима шофьори изгоряха в Бургаско
17:30 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:47 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Заловиха румънец, превозващ 7 мигранти на КПП-то на село Крушевец
14:40 / 23.09.2025
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Актуални теми
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Международен технически панаир 2025
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
България в еврозоната
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: