Бургас може да съфинансира изграждане на паметник на Кирил и Методий в Словакия

© Община Бургас може да съфинансира изграждането на паметник на Св. Св. Кирил и Методий в двора на храм "Свети Кръст" в Братислава, Словакия, научи "Фокус".



Предложението е на кмета на града Димитър Николов, който е внесъл докладна записка до Общинския съвет, с която предлага от бюджета на Община Бургас да бъдат отпуснати 10 000 лв., които да подпомогнат изграждането на статуята.



Инициативата е на българската общност в един от най-старите квартали на словашката столица - Девин. Именно в едноименния замък светите братя са подготвяли своите книги и са превеждали богословски книги по време на своята Великоморавска мисия.



През юли председателят на "Съюз на българи за българи и приятели" Николай Панайотов е подписал споразумение с настоятеля на църквата "Свети Кръст" монсеньор Гаведа и кмета на Девин Яна Якубович, с което те се ангажират с деята за поставяне на паметника.



Към момента за изграждането му са представени оферти от трима скулптори за съответно 120 хил., 117 хил. и 180 хил. евро.



Гласуването за отпускане на съфинансирането ще бъде на 30 септември.