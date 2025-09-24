ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Бургас може да съфинансира изграждане на паметник на Кирил и Методий в Словакия
Предложението е на кмета на града Димитър Николов, който е внесъл докладна записка до Общинския съвет, с която предлага от бюджета на Община Бургас да бъдат отпуснати 10 000 лв., които да подпомогнат изграждането на статуята.
Инициативата е на българската общност в един от най-старите квартали на словашката столица - Девин. Именно в едноименния замък светите братя са подготвяли своите книги и са превеждали богословски книги по време на своята Великоморавска мисия.
През юли председателят на "Съюз на българи за българи и приятели" Николай Панайотов е подписал споразумение с настоятеля на църквата "Свети Кръст" монсеньор Гаведа и кмета на Девин Яна Якубович, с което те се ангажират с деята за поставяне на паметника.
Към момента за изграждането му са представени оферти от трима скулптори за съответно 120 хил., 117 хил. и 180 хил. евро.
Гласуването за отпускане на съфинансирането ще бъде на 30 септември.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
УМБАЛ Бургас рестартира Отделението по гинекология
11:26 / 24.09.2025
Мотоциклетист катастрофира в Бургас
09:56 / 24.09.2025
Спипаха готвач на наркотици в "Меден рудник"
09:50 / 24.09.2025
Пожар пламна в къща в село Припек
09:31 / 24.09.2025
Тържествена церемония откри филиала на НАТФИЗ в Бургас
08:25 / 24.09.2025
Трима шофьори изгоряха в Бургаско
17:30 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Заловиха румънец, превозващ 7 мигранти на КПП-то на село Крушевец
14:40 / 23.09.2025
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета