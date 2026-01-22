Бургас на 342-ро място в европейска класация
В европейската класация столицата е на 170 място по стандарт на живот. Ето кои са останалите градове в класацията:
Световна класация
Останалите четири български града, намерили място в тазгодишната класация за най-скъпи места за живеене, са Варна (324-то място), Бургас (342-ро място), Пловдив (352-ро) и Стара Загора (414-о място).
Най-скъп град за живот в света през 2026 г., също както и през миналата година, остава Ню Йорк. Това се дължи в най-голяма степен на високите наеми там. На второ и трето място се нареждат Цюрих и Женева в Швейцария.
Регионална класация
От Numbeo отчитат, че българската столица е на 14-о място в Източна Европа по високи цени. От 54 града, включени в регионалната класация за Източна Европа, Стара Загора е на 50-о място, Пловдив е на 32-ро, а Бургас на 28-о място.
Най-евтини градове в света през 2026 г., според данните на "Нумбео“, са три града в Индия - Коимбатор, Лакнау и Патна, където животът е с близо 90% по-евтин, отколкото в Ню Йорк.
