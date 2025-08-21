ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бургас надгражда системата си за електронно наблюдение за близо 4.8 млн. лева
Към момента на територията ѝ функционира система, колокирана в ЦВУТ (Център за видеонаблюдение и управление на трафика). Обработката на потоците от данни е разделена организационно на няколко подсистеми за електронно наблюдение на: публични пространства, пътна транспортна инфраструктура, автобуси и спирки на градския транспорт и други единични обекти на администрацията. През изградената комуникационна и логическа инфраструктура се осигурява и преноса на данни в реално време и от други крайни смарт устройства, събиращи данни за града.
Целта на проекта е да се осигури комукационна свързаност за пренос на данни в реално време, поддръжка и развитие на системите за видеонаблюдение, като се гарантира непрекъснатост, качество на услугите и информационна сигурност.
С реализирането му ще се разшири обхватът на системата за електронно наблюдение с нови крайни локации. Ще бъде получавана 24-часова обзорна картина за ситуацията в обхвата на локациите, избрани за наблюдение - картина на движението във всяко едно от уличните платна или наблюдавани зони. Ще има възможност за преглед в реално време на архивен видео-материал от извършеното електронно наблюдение за период от минимум 30 дни назад. Ще е налична и 24-часова картина, както и информация за разпознати номера на автомобили за локациите, на които са предложени специализирани ANPR камери. Ще са възможни още експорт на информация за разпознати автомобилни номера в четим машинен формат (MS Excel или еквивалент) за 12 месеца назад и експорт на снимков материал от разузнаването на автомобилни номера до 30 дни назад.
При сключване на договор, обществената поръчка трябва да бъде изпълнена в срок от 3 години, като възлагането на дейностите ще се осъществява поетапно.
