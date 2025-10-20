ЗАРЕЖДАНЕ...
Бургас награди най-добрите си лекари за 2025 г.
Събитието започна още в 17:30 часа с молебен за лекарите в храм "Св. Иван Рилски“, последван от факелно шествие до Културен дом на НХК, където в 18.30 часа започна големият концерт-спектакъл, на който ще бъдат връчени наградите "Лекар на Бургас“.
РЛК Бургас получи признание на национално ниво - д-р Лорис Мануелян ще получи на Официалното честване на празника в София наградата - Лекар на годината в категорията - "Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“.
Приз за Управленски принос в развитието на бургаското здравеопазване получи проф Христо Бозов.
РЛК на БЛС Бургас удостои с наградата Лекар на годината 2025 в 3 категории следните:
1 "Цялостен принос" получи д-р Пепа Янева Ралева - специалност детска кардиология;
2 "Академични заслуги" бе присъдена на проф д-р Валентин Василев - специалност съдова хирургия;
3 "Нашето бъдеще" получи д-р Константина Григорова Кънчева - специалност офталмология.
Отличените и лекарите в залата бяха поздравени от зам.-кметът с ресор здравеопазване Михаил Ненов, председателя на Районната колегия на Български лекарски съюз - Бургас д-р Жени Стоичкова, ректора на Държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" проф. Сотир Сотиров и представители на организациите на медицинските сестри и на фармацевтите.
Тази година инициативата ще обедини културните институции на града – театри, опери, ансамбли, школи и хорове, които посвещават своето изкуство на бургаските лекари.
Видео послания към лекарите отправиха ръководители на водещи културни институции в града, сред които проф. Светозар Бенчев (НХА – филиал Бургас), Иля Пепеланов (ДТ "Адриана Будевска“), Добрин Вътев (Дружество на бургаските художници), Яна Кършийска (Регионална библиотека "П. К. Яворов“) и други.
Концертът съчета музика, танц, слово и признателност – един символичен мост между науката и изкуството, между човешкото тяло и душа.
В концерта взеха участие едни от най-обичаните бургаски изпълнители – вокално трио "Deja Vu“, вокална формация "Морски песъчинки“, солистите на Държавна опера – Бургас Людмила Михайлова и Йордан Христозов, балетно студио "Престиж“, танцова школа "Estrella“, Джи Пи Бенд – Бургас, клуб по спортна акробатика "Нафтекс 2024“, както и Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа“.
В ролята на водещи на грандиозния спектакъл влязоха д-р Доротея Дралчева и д-р Александър Бабачев.
Организатори на събитието бяха Регионалната лекарска колегия на Българския лекарски съюз – Бургас, Община Бургас и партньори от местните културни институции.
