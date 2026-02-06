Бургас отбеляза 148 години от своето Освобождение
На събитието присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, заместник-кметове и дрги официални лица от местната администрация.
Тържествата започнаха от пл. "Атанас Сиреков“ с ритуал по издигане на националния флаг на Република България и флаговете на Европейския съюз и Община Бургас. След това бе отслужен благодарствен молебен за благоденствието на свободен Бургас от сливенския митрополит Арсений.
В 11:30 часа на паметника на загиналите в Руско-турската освободителна война бе отслужена заупокойна молитва и се извърши тържествен ритуал по отдаване на военни почести с полагане на венци и цветя в памет на загиналите в Руско-турската война. Полагане на венци и цветя се проведе и на паметната плоча на ген. Александър Лермонтов и на паметника на руския лазарет в Морската градина.
По повод годишнината от Освобождението на Бургас в Етнографския музей бе открита изложбата "Надеждата за българската свобода – 280 години от рождението на Софроний Врачански". Тя е разработена от специалисти от РИМ-Варна, Музей на Възраждането.
От 12:30 часа на пл. "Атанас Сиреков“ пък се проведе празничен фолклорен концерт на ПФА "Странджа“.
