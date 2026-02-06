Сподели close
Днес Бургас отбеляза 148 години от своето Освобождение, а в града бяха проведени редица мероприятия по случай събитието, предаде репортер на Burgas24.bg.

На събитието присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, заместник-кметове и дрги официални лица от местната администрация.

Тържествата започнаха от пл. "Атанас Сиреков“ с ритуал по издигане на националния флаг на Република България и флаговете на Европейския съюз и Община Бургас. След това бе отслужен благодарствен молебен за благоденствието на свободен Бургас от сливенския митрополит Арсений.

В 11:30 часа на паметника на загиналите в Руско-турската освободителна война бе отслужена заупокойна молитва и се извърши тържествен ритуал по отдаване на военни почести с полагане на венци и цветя в памет на загиналите в Руско-турската война. Полагане на венци и цветя се проведе и на паметната плоча на ген. Александър Лермонтов и на паметника на руския лазарет в Морската градина.

По повод годишнината от Освобождението на Бургас в Етнографския музей бе открита изложбата "Надеждата за българската свобода – 280 години от рождението на Софроний Врачански". Тя е разработена от специалисти от РИМ-Варна, Музей на Възраждането.

От 12:30 часа на пл. "Атанас Сиреков“ пък се проведе празничен фолклорен концерт на ПФА "Странджа“.