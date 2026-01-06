Сподели close
Бургас отбеляза 178 години от рождението на поета и революционер Христо Ботев, предаде репортер на ФОКУС.

Възпоменателното събитие се състоя пред бюст паметника му в Морската градина на града.

Участие взеха представители на Военноморските сили и Бургаският духов оркестър.

На място бяха кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, заместник кметове и други представители на местната власт.

Пред паметника бяха поставени венци и цветя в знак на признателност към делото на Христо Ботев. Събитието завърши с минута мълчание в памет на революционера, както и изпълнение на химна на България.