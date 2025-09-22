Новини
Бургас отбеляза Деня на Независимостта
Автор: Екип Burgas24.bg 16:14Коментари (0)134
С военен ритуал на площад "Атанас Сиреков“ в Бургас започнаха тържествата, посветени на Независимостта на България. В церемонията участваха представителни блокове от Бургаски гарнизон, както и организации на военни ветерани.

В присъствието на много официални лица и граждани бяха издигнати флаговете на Република България, Община Бургас и Европейския съюз. Сред официалните гости бяха кметът Димитър Николов, зам.-кметът Диана Саватева, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, областният управител Владимир Крумов, депутати и общински съветници.

Свещеници от бургаското православно духовенство отслужиха празничен молебен за благоденствието на родината. Службата бе водена от представител на Негово Високопреосвещенство сливенския митрополит Арсений.

По време на тържествената церемония на пл. "Атанас Сиреков“ Духовият оркестър на Бургас изпълни "Химна на Независимостта“. Музиката е написана от капелмайстора на 24 черноморски пехотен полк Георги Шагунов часове след прочитането на Манифеста от княз Фердинанд.

Организираните от Община Бургас тържества продължиха с поднасяне на венци и цветя пред паметника на 24-ти черноморски пехотен полк. В памет на загиналите по бойните полета за свободата на България бе отслужена заупокойна молитва. 

На площад "Атанас Сиреков“ десетки бургазлии се събраха на фолклорния концерт, който изнесе ансамбъл "Атанас Манчев“.



