ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Бургас отбеляза Деня на Независимостта
В присъствието на много официални лица и граждани бяха издигнати флаговете на Република България, Община Бургас и Европейския съюз. Сред официалните гости бяха кметът Димитър Николов, зам.-кметът Диана Саватева, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, областният управител Владимир Крумов, депутати и общински съветници.
Свещеници от бургаското православно духовенство отслужиха празничен молебен за благоденствието на родината. Службата бе водена от представител на Негово Високопреосвещенство сливенския митрополит Арсений.
По време на тържествената церемония на пл. "Атанас Сиреков“ Духовият оркестър на Бургас изпълни "Химна на Независимостта“. Музиката е написана от капелмайстора на 24 черноморски пехотен полк Георги Шагунов часове след прочитането на Манифеста от княз Фердинанд.
Организираните от Община Бургас тържества продължиха с поднасяне на венци и цветя пред паметника на 24-ти черноморски пехотен полк. В памет на загиналите по бойните полета за свободата на България бе отслужена заупокойна молитва.
На площад "Атанас Сиреков“ десетки бургазлии се събраха на фолклорния концерт, който изнесе ансамбъл "Атанас Манчев“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 45
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Почина последният директор на държавния "Нефтохим"
16:45 / 22.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на море...
16:31 / 22.09.2025
Днес затварят улици в Бургас заради велошествие
06:00 / 22.09.2025
Ето защо да се разходите до Уличката на занаятите днес
05:45 / 22.09.2025
Днес е чудесен ден да посетите ТК "Акве калиде"
05:30 / 22.09.2025
Вижте как ще работят касовите салони на "Бургасбус" днес
05:15 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Голям пожар в Южната промишлена зона в Бургас
14:41 / 20.09.2025
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:49 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета