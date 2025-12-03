Бургас отбеляза Международния ден за хора с увреждания
Пред сградата на Община Бургас кметът Димитър Николов посрещна потребителите на всички социални услуги с думите: "Благодаря на всички ръководители, социални асистенти и работници в социалните звена и дейности в Бургас, които се грижат за вас, обичат своята работа и винаги са заставали с лице към вашите проблеми – проблемите на хората с увреждания. С тази символична Пътека на достъпността искаме да покажем, че обществото ни трябва да се съобразява, трябва да създаваме още достъпна среда и по-добри условия за вас.“.
Малко след това кметът Димитър Николов, зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, директорът на дирекция "Здравеопазване и социални дейности" Даниел Борисов заедно с потребителите на всички социални звена в града преминаха по "Пътеката на достъпността и толерантността".
31 броя стъпала с размери 1,10 м. на 0,65 см., изрисувани предварително в социалните услуги, маркираха маршрута на символичната пътека – от площад "Атанас Сиреков“ – по ул. "Александровска“ – Компаса – до площад "Св. св. Кирил и Методий“. Пред Катедралния храм всички заедно пуснаха десетки шарени балони в небето с пожелание за повече толерантност към хората с увреждания.
Инициативата "Пътека към достъпност и толерантност“ бе с посланието, че всеки човек има своето място и стойност, с нужното уважение и достойнство. Стъпалата представляват своеобразен символ на мечтите, желанията, усилията и смелостта на хората с увреждания да вървят напред, въпреки трудностите.
Преминаването по пътеката показа за пореден път, че обществото трябва и може да бъде по-съпричастно, толерантно и човечно, и че истинската сила не се измерва с физическите способности, а с духа, който всеки човек носи.
