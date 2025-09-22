Новини
Бургас отбелязва 117 години от обявяването на Независимостта
Автор: Екип Burgas24.bg 05:00Коментари (2)361
©
На 22 септември 1908 година България прави важна крачка за своето утвърждаване на международната сцена, като отхвърля васалитета си към Османската империя и се обявява за независима държава. Фердинанд приема титлата цар, а страната ни поема по нов път на своето развитие.

Историческата дата ще бъде отбелязана в Бургас с поредица от събития.

От 10:30 часа днес на пл. "Атанас Сиреков“ ще бъде извършен ритуал по издигане на знамената на Република Булгария, Европейския съюз и на Община Бургас.

В 11:00 часа пред паметника на 24-ти пехотен черноморски полк ще бъде извършен тържествен ритуал по полагане на венци и цветя в памет на всички, отдали живота си за свободата и независимостта на родината.

По традиция на 22 септември Бургас е огласян от народни ритми. В 11:30 часа на пл. "Атанас Сиреков“ ще се състои фолклорен концерт с участието на:

ДФА "Радост“ към ЦПЛР – Бургас;  Фолклорен ансамбъл "Никола Гинов“ при ММКЦ- Бургас с хор и солисти, хореограф - Надя Иванова, ръководител на оркестъра - Иван Георгиев, диригент на хора - Пенка Петрова, главен художествен ръководител - Димитър Гинов.



Aнонимен
преди 14 мин.
0
 
 
Каква независимост??? Тъпаци,
Aнонимен
преди 3 ч. и 42 мин.
0
 
 
След тази независимост следва селски и ромски терор срещу най-бедните българи от български произход и така е и до ден днешен ! Изнудване,заплахи ,рекет,кражби , интриги и побоища срещу най-бедните цивилни български граждани от български произход. Ромите по цяла България вилнеят и се саморазправят ,да не споменавам, че тези български граждани от български произход които работят, работят и вместо тях,а те не стига, че се водят на работа и даже не работят,а се саморазправят и с най-бедните от нас с агресивното и цинично поведение което е характерно по принцип за тях.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: