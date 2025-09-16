Бургас отново дава сцена на своите таланти

© Община Бургас Сдружение Burgas Open Space и Младежки международен център Бургас канят всички млади хора на възраст от 15 до 29 години да се включат в Talent Jam Burgas – събитие, което ще предостави сцена за изява на музиканти, певци, актьори, танцьори, жонгльори, фотографи, художници и други млади творци.



Събитието ще се състои на 27 септември от 17:00 ч. на откритата сцена пред ММЦ Бургас. Участието е напълно безплатно, като кандидатите могат да се включат индивидуално, в група или трупа. Съществуват две направления за участие – сценично и изложбено, за да се откроят различни видове таланти.



Talent Jam Burgas не е състезание. Основната цел на инициативата е да създаде пространство за споделяне на вдъхновение, артистичност и творчески идеи, без напрежение и конкуренция.



Кандидатстването е отворено до 17 септември чрез онлайн форма.



Събитието подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.



Входът е свободен!