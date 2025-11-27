Бургас отново посреща декември с музика
11 декември – "Ladies Sing The Beatles“ и Самуел Мануелян
Фестивалът стартира с вдъхновение от най-великата група в музикалната история. Ladies Sing The Beatles – проект на Ева Перчемлиева-Тъканова и Марияна Добрева-Велева – ще представи емблематични песни на Бийтълс в нови аранжименти, женски хармонии и силна емоция.
На сцената ще бъдат и музикантите Михаела Михайлова, Венцислав Велев, Атанас Миларов, Георги Русев, Борис Тъканов и Йордан Петков.
Към празничния старт се присъединява и Самуел Мануелян, полуфиналист от "Гласът на България“, който със своята група ще изпълни авторски песни и кавъри на любими банди.
12 декември – YAVI и VAICHO’S TRIO
Втората вечер е посветена на модерния поп, фънк и джаз.
YAVI, българо-белгийски изпълнител с впечатляващ глас и стил, ще представи своя характерен звук – смес от поп естетика и соул елементи.
След него на сцената излиза VAICHO’S TRIO – фънки-джаз проект на Венцислав Велев в компанията на Георги Русев (бас) и Атанас Миларов (барабани).
13 декември – Милица Гладнишка и "Лисицата и Котараците“ + ГОРЕЩ ПЯСЪК
Третата концертна вечер е истинско музикално приключение.
Милица Гладнишка представя проекта си "Лисицата и Котараците“ – музикален спектакъл в стил "трубадури“, който преплита истории от големи литературни произведения с авторски композиции и разнообразни жанрове – от джаз и рок до фламенко, поп и реге.
На сцената са още Иван Велчев и Николай Воденичаров – Никеца, които със своите гласове и инструментални умения създават звуков "ураган“, от който трудно се излиза без дъх.
Вечерта ще продължи с обичаната бургаска група Горещ пясък.
14 декември – ПИФ и FOUR
Фестивалът продължава с един от най-обичаните български банди – ПИФ. Публиката ще чуе вечните "Приказка“, "Колело“, "Опус 4“, "Камбаните“ и още много любими песни.
Преди тях на сцената ще се качи бургаската група FOUR.
Организаторите обещават още дати и още изпълнители – подробностите предстоят.
Музикален Коледен Бургас 2024 – звук, емоция и празнично настроение!
Артистичното бургаско дуо Пол и Реми с медали от американското първенство по пясъчни скулптури
