Бургас отново посреща декември с музика! Тази година Музикален Коледен Бургас на пл."Тройката" предлага четири последователни вечери, изпълнени с легендарни хитове, съвременни артисти, авторски проекти и любими български групи. Концертите започват на 11 декември и ще донесат празнично настроение за всички меломани.11 декември – "Ladies Sing The Beatles“ и Самуел МануелянФестивалът стартира с вдъхновение от най-великата група в музикалната история. Ladies Sing The Beatles – проект на Ева Перчемлиева-Тъканова и Марияна Добрева-Велева – ще представи емблематични песни на Бийтълс в нови аранжименти, женски хармонии и силна емоция.На сцената ще бъдат и музикантите Михаела Михайлова, Венцислав Велев, Атанас Миларов, Георги Русев, Борис Тъканов и Йордан Петков.Към празничния старт се присъединява и Самуел Мануелян, полуфиналист от "Гласът на България“, който със своята група ще изпълни авторски песни и кавъри на любими банди.12 декември – YAVI и VAICHO’S TRIOВтората вечер е посветена на модерния поп, фънк и джаз.YAVI, българо-белгийски изпълнител с впечатляващ глас и стил, ще представи своя характерен звук – смес от поп естетика и соул елементи.След него на сцената излиза VAICHO’S TRIO – фънки-джаз проект на Венцислав Велев в компанията на Георги Русев (бас) и Атанас Миларов (барабани).13 декември – Милица Гладнишка и "Лисицата и Котараците“ + ГОРЕЩ ПЯСЪКТретата концертна вечер е истинско музикално приключение.Милица Гладнишка представя проекта си "Лисицата и Котараците“ – музикален спектакъл в стил "трубадури“, който преплита истории от големи литературни произведения с авторски композиции и разнообразни жанрове – от джаз и рок до фламенко, поп и реге.На сцената са още Иван Велчев и Николай Воденичаров – Никеца, които със своите гласове и инструментални умения създават звуков "ураган“, от който трудно се излиза без дъх.Вечерта ще продължи с обичаната бургаска група Горещ пясък.14 декември – ПИФ и FOURФестивалът продължава с един от най-обичаните български банди – ПИФ. Публиката ще чуе вечните "Приказка“, "Колело“, "Опус 4“, "Камбаните“ и още много любими песни.Преди тях на сцената ще се качи бургаската група FOUR.Организаторите обещават още дати и още изпълнители – подробностите предстоят.Музикален Коледен Бургас 2024 – звук, емоция и празнично настроение!