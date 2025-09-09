Бургас отново ще е домакин на турнир по пожароприложен спорт

Клубен турнир по пожароприложен спорт за купа "БУРГАС“ стартира утре - 10.09, сряда, от 09:30 ч. на бургаския стадион "Лазур“, разбра "Фокус".



Зрелищното спортно мероприятие е организирано от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас и спортен клуб по пожаро-приложен спорт - Бургас под ръководството на Българската федерация по пожароприложен спорт.



Турнирът на българските пожарникари се провежда за трета поредна година, като надпреварата е за мъже в дисциплината "Бойно разгръщане от мотопомпа“.



Пожароприложният спорт е въздействащ и динамичен, изпълнен с високо професионално майсторство. В състезателната дисциплина са включени атрактивни елементи от ежедневната дейност на огнеборците.