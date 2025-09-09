Новини
Бургас отново ще е домакин на турнир по пожароприложен спорт
Автор: Николай Парашкевов 08:30Коментари (0)72
Клубен турнир по пожароприложен спорт за купа "БУРГАС“ стартира утре - 10.09, сряда, от 09:30 ч. на бургаския стадион "Лазур“, разбра "Фокус".

Зрелищното спортно мероприятие е организирано от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас и спортен клуб по пожаро-приложен спорт - Бургас под ръководството на Българската федерация по пожароприложен спорт.

Турнирът на българските пожарникари се провежда за трета поредна година, като надпреварата е за мъже в дисциплината "Бойно разгръщане от мотопомпа“.

Пожароприложният спорт е въздействащ и динамичен, изпълнен с високо професионално майсторство. В състезателната дисциплина са включени атрактивни елементи от ежедневната дейност на огнеборците.








