|Бургас отново ще е домакин на турнир по пожароприложен спорт
|Клубен турнир по пожароприложен спорт за купа "БУРГАС“ стартира утре - 10.09, сряда, от 09:30 ч. на бургаския стадион "Лазур“, разбра "Фокус".
Зрелищното спортно мероприятие е организирано от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас и спортен клуб по пожаро-приложен спорт - Бургас под ръководството на Българската федерация по пожароприложен спорт.
Турнирът на българските пожарникари се провежда за трета поредна година, като надпреварата е за мъже в дисциплината "Бойно разгръщане от мотопомпа“.
Пожароприложният спорт е въздействащ и динамичен, изпълнен с високо професионално майсторство. В състезателната дисциплина са включени атрактивни елементи от ежедневната дейност на огнеборците.
