България отново затвърждава мястото си сред елита на световната кулинарна сцена. През юни 2026 г. Бургас ще бъде домакин на една от най-значимите кулинарни надпревари в света – квалификациите за World Paella Day Cup, като за първи път страната ни ще бъде единствената международна квалификация в Европа. Ако готвачи от Европа и други държави, в които няма национална квалификация за състезанието, искат да стигнат до световния финал на деветото издание на World Paella Day Cup, пътят им минава през Бургас.Новината бе официално обявена на 22 януари 2026 г. по време на престижното туристическо изложение FITUR в Мадрид, където бе представена и новата глобална кампания на световното първенство по паеля.През юни 2026 г. квалификациите в България ще дадат две директни места за световния финал във Валенсия:- една българска квота – за най-добрия български готвач;- една международна квота – за най-добрия чуждестранен участник.Така Бургас се превръща в задължителна спирка за световния елит в паелята, а състезанието ще определи кой ще представя не само страната ни, но и международната сцена на финалите в Испания. Останалите страни – домакини са Франция, Румъния, Швейцария, Мексико, Уругвай, Пуерто Рико, Колумбия, Япония и Eквадор.Атрактивното състезание ще се проведе на 19, 20 и 21 юни 2026 г. в Експо център "Флора“ – Бургас, като част от мащабния фестивал на испанската музика, култура и кулинария "SOLE“. Програмата за "SOLE“ ще бъде обявена съвсем скоро, но отсега е ясно, че за събитието ще пристигнат множество специални гости – финалисти от предишни години, световноизвестни готвачи и представители на международното жури.Това е третата поредна година, в която България ще има свой представител във Валенсия – родното място на паелята.До момента страната ни има двама финалисти на световната сцена: Николай Тодоров – Ник, който през 2024 г. постави България на световната кулинарна карта и Калоян Колев, който през 2025 г. представи българските вкусове на престижния финал.World Paella Day Cup е повече от кулинарна надпревара – състезанието е платформа за международен диалог, културен обмен и партньорства между държави, готвачи и туристически дестинации. А фактът, че единствената международна квалификация извън Испания се провежда в България, е силно признание за страната ни и за нейното място в световната гастрономия.С международно жури, елитни участници и две директни квоти за финалите, Бургас се готви да бъде горещата точка на паелята през лятото на 2026!