Бургас отново става световна сцена на паелята
Новината бе официално обявена на 22 януари 2026 г. по време на престижното туристическо изложение FITUR в Мадрид, където бе представена и новата глобална кампания на световното първенство по паеля.
През юни 2026 г. квалификациите в България ще дадат две директни места за световния финал във Валенсия:
- една българска квота – за най-добрия български готвач;
- една международна квота – за най-добрия чуждестранен участник.
Така Бургас се превръща в задължителна спирка за световния елит в паелята, а състезанието ще определи кой ще представя не само страната ни, но и международната сцена на финалите в Испания. Останалите страни – домакини са Франция, Румъния, Швейцария, Мексико, Уругвай, Пуерто Рико, Колумбия, Япония и Eквадор.
Атрактивното състезание ще се проведе на 19, 20 и 21 юни 2026 г. в Експо център "Флора“ – Бургас, като част от мащабния фестивал на испанската музика, култура и кулинария "SOLE“. Програмата за "SOLE“ ще бъде обявена съвсем скоро, но отсега е ясно, че за събитието ще пристигнат множество специални гости – финалисти от предишни години, световноизвестни готвачи и представители на международното жури.
Това е третата поредна година, в която България ще има свой представител във Валенсия – родното място на паелята.
До момента страната ни има двама финалисти на световната сцена: Николай Тодоров – Ник, който през 2024 г. постави България на световната кулинарна карта и Калоян Колев, който през 2025 г. представи българските вкусове на престижния финал.
World Paella Day Cup е повече от кулинарна надпревара – състезанието е платформа за международен диалог, културен обмен и партньорства между държави, готвачи и туристически дестинации. А фактът, че единствената международна квалификация извън Испания се провежда в България, е силно признание за страната ни и за нейното място в световната гастрономия.
С международно жури, елитни участници и две директни квоти за финалите, Бургас се готви да бъде горещата точка на паелята през лятото на 2026!
