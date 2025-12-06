Сподели close
С хвърляне на венци и цветя в морето бе почетена паметта на загиналите рибари и моряци в Бургас. Сливенският митрополит Арсений и представители на бургаското православно духовенство отслужиха заупокойна молитва на Моста. В церемонията се включиха кметът Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, представители на държавната и местната власт, десетки граждани.

В шествието с иконата на св. Николай Чудотворец участва представителна част от военноморските сили, която в края на процесията изпълни традиционния ритуал по хвърляне на венец в морските води в памет на загиналите моряци и рибари.